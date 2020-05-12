銅芯口罩開始派發 薛永恒強調合標準

政府昨日開始陸續向市民派遞可重用的「銅芯抗疫口罩」。創新及科技局局長薛永恒強調口罩通過測試，符合標準，呼籲市民放心使用。



香港郵政表示，政府會陸續向主要登記人，發出一個載有郵件編號的手機短訊，穿制服的郵差將會在之後大約兩個工作日內，上門派遞口罩。如果上門時無人收件，會向收件人發出通知卡，收件人可攜同通知卡及身份證明文件，到指定郵政局領件。



薛永恒表示，「銅芯口罩」通過測試，對其過濾效果非常有信心，但提醒市民，可重用口罩只適宜在社區佩戴，不宜在醫院或診所使用。



