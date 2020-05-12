港機場出入境服務 全球最佳

香港入境事務處在國際專業航空運輸研究機構Skytrax的年度旅客意見調查中，贏得二○二○年度全球最佳機場出入境服務大獎，是入境處繼二○一五年、二○一六年及二○一九年後再次獲得該獎項。



入境處發言人表示，在過去六年四度獲得該項殊榮，深感榮幸，感謝主辦單位及世界各地旅客對入境處的支持和認同，更感謝一眾前線同事的專業表現和辛勤付出。



Skytrax是英國一家國際知名的專業研究航空運輸的顧問公司，其中主要業務是為世界各地機場和航空公司的服務進行意見調查。今次調查是在去年九月至今年二月期間進行，覆蓋全球超過五百五十個機場，當中共收集來自超過一百個國籍的航空旅客對各機場服務的評分。



