﻿施工監察失誤 結構安全免拆 紅磡站終極報告：港鐵禮頓須孭飛

政府昨日公佈沙中線紅磡站工程被剪鋼筋醜聞的獨立調查最終報告，報告斥工程出現令人無法接受問題，包括地盤造工差劣、監管不力及管理水平不達標，裁定政府、港鐵及承辦商禮頓均須負責，但車站連續牆及月台層板結構安全。運房局局長陳帆向公眾致歉，但並無透露誰人要承擔刑責。港鐵對工程失誤表達歉意，會盡力推展餘下工程，爭取屯馬線全線明年通車，並於二○二二年東鐵線延伸至港島。



由前法官夏正民領導的獨立委員會報告，長二百七十三頁，顯示紅磡站約有兩至三個百分點的鋼筋被剪短，未至於令車站結構不完整，但斥港鐵及禮頓的項目管理系統存在失誤，無做好保存記錄的工作，檢查馬虎了事，制度崩壞，以致有大量檢查及測量申請表格從未填報，裁定港鐵及禮頓，要為各自的管理及監察系統出現嚴重失誤負責。



路政署「未及時發現缺失」



至於北面、南面連接隧道及列車停放處，報告認為只要加固結構，會是安全及適合作預定用途，但建造工程有不少方面都出現令人無法接受的問題，包括地盤造工差劣、監管不力，管理水平未達到合理標準。報告批評路政署「顯然未能及時發現缺失之處」，多次未有採取堅決行動，要求港鐵修正，而政府作為沙中線項目的監督者，亦應負部份責任。



陳帆指政府接納報告意見，會加強監督工作，包括研究成立專責部門及派員到工地常駐等。陳帆又就事件向公眾致歉，指身為局長「當然有責任」，強調會與團隊加倍努力做好工作，但他沒有回應刑責問題。他又說，路政署已委託顧問公司檢討管理經驗，未來有新鐵路項目施工前，會嚴格進行驗收工作。



港鐵行政總裁金澤培表示尊重報告結論，就港鐵管理不足表達歉意，並不排除會解僱有關人員。他指目前最重要是全力推進沙中線工程，並爭取屯馬線全線明年通車，及二○二二年東鐵線延伸至港島，又指一定會追究承辦商的責任。