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﻿23日零本地感染斷纜　66歲婦初步確診

2020-05-13 列印
■該初步確診者被送往瑪嘉烈醫院。資料圖片
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　　本港連續二十三日無本地感染個案「斷纜」，昨天傳出一宗本地初步確診。據悉，患者為一名六十六歲婦人，她上周五（八日）起發燒及輕微咳嗽，翌日到葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫，深喉唾液樣本檢測顯示初步確診。病人聲稱最近沒有離港，亦無接觸確診患者，她正在瑪嘉烈醫院留醫。

　　衞生防護中心昨午公佈，本港個案累計仍為一千○四十七宗確診個案和一宗疑似個案。中心再次提醒市民，應盡量減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會。

　　另外，截至昨日中午，過去二十四小時共有六名確診病人康復出院，至今共有九百九十一名確診及疑似病人出院。現時共有五十三名確診病人留醫，其中一人情況危殆、三人情況嚴重、其餘四十九人情況穩定。
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