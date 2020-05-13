﻿薪金補助最快六月發放﻿﻿涵蓋長者僱員自僱人士﻿

疫情令經濟收縮惡化。為保就業，政府更新逾八百億元的保就業計劃細節，僱主可在本月二十五日起申請，最快於六月下旬收到六至八月首期工資補貼，而計算資助的指定月份，擴大至去年十二月至今年三月任何一個月份，並涵蓋更多持強積金戶口的長者僱員和自僱人士等。



特首林鄭月娥指，資助僱主支付薪酬半年的「保就業計劃」，將在本月二十五日起接受申請，僱主最快六月下旬收到六至八月首期款項，而計算工資補貼的指定月份會擴大至去年十二月至今年三月，當中任何一個月份。



她指，約有六萬名仍有強積金戶口的六十五歲或以上僱員、一萬二千名建造業和飲食業的長期僱員，以及今年三月三十一日前開立強積金供款戶口，但未有供款的自僱人士，預計逾二十一萬人受惠，強調政府已盡量堵塞有人借此漏洞申領補貼。



增約21萬人受惠



勞福局局長羅致光指，計劃會以今年三月份為基準，即僱主獲得六至八月份首期資助時，公司的受薪人數，不能少於三月份的僱員人數，另外僱主只能在五月七日前，後補強積金受託人的資料，強調計劃的準則已成「歷史的一部份」。他預告將於下周一公佈更多申請細節和違規罰款方程式。



羅續稱，如僱主在首期資助期間，僱員人數少於三月份，會按照受僱人數減少的比率，計算違規程度，再衡量罰則；重申如僱主違反承諾裁員，或把資助並非全數用在員工薪酬支出，政府會向僱主罰款或收回補貼。



綠巴渡輪司機可獲資助



另外，林鄭月娥提到抗疫防疫基金下運輸業的補貼，原本只有的士及紅色小巴司機可獲六千元資助，為期六個月，但計劃會擴展至三千二百名綠色小巴及渡輪年長司機，合共二萬四千多人受惠。



