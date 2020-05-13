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逾四千企業允不裁員 黃英豪：減薪凍薪難避免

2020-05-13 列印
　　香港再出發大聯盟部份工商界發起人在疫情期間不裁員，獲近二百家港資企業支持，四千多家中資企業響應。當中部份企業代表昨舉行發佈會，並簽署不裁員承諾書。大聯盟副秘書長黃英豪表示，在目前經濟萎縮的情況下，企業難以避免需要減薪或凍薪，新入職崗位薪金或會調低，但此計劃正反映香港有很多良心僱主願意與員工共渡時艱。另外，特首林鄭月娥昨表示，曾多次呼籲商舖業主減租但似乎成效不彰，期望再出發大聯盟協助呼籲大小業主減租。

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