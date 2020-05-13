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林鄭否認「整頓」通識科

2020-05-13 列印
　　特首林鄭月娥早前接受報章專訪時指，有人有心在校園內傳播失實、偏頗的歪理，強調教育不能成「無掩雞籠」，今年內會交代通識科的前景。她昨日強調，有關說法並非指要「整頓」通識科，會留待課程發展專責小組提交報告，再進行下一步工作。

　　林鄭指，她不怕被批評及抹黑，通識科成為核心科已有十年，是時候作出全面檢視，審視課程能否培養學生的廣泛知識基礎、尊重多元文化、增強國民身份認同等，而這亦是專責小組的研究內容。

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