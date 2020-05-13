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職專文憑課程 裝備專業技能 接通專業路

2020-05-13 列印
▲青年學院機械工程職專文憑畢業生鄭潔儀現透過職學計劃加入了煤氣公司成為學徒。
鄭潔儀 職專文憑（機械工程）畢業生 現修讀IVE機械工程學高級文憑 VTC Earn & Learn職學計劃學員 香港中華煤氣有限公司機械工程技術員學徒
職專文憑課程 裝備專業技能 接通專業路
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　　面對升學或出路抉擇，有人會選擇傳統學習模式，亦有人循着個人專長和興趣，發掘自己擅長的專業範疇發展。在行行也講求專業化的今天，學習模式及出路豈止一個！

發展專長 實務理論兼備

　　自小受從事室內工程的父親薰陶，青年學院職專文憑（DVE）畢業生鄭潔儀對機械組件特別感興趣。潔儀初中時成績不俗，偶然機會下接觸到DVE機械工程課程，燃起她對機械工程的熱誠，亦驅使她完成中三後到青年學院繼續升學，早一步學習工程及機械知識。DVE課堂生動有趣，教學互動，為學生提供大量實操教學活動，導師亦具業界專業經驗。好動活潑的她特別喜歡於機械工場上實務課，學習焊接、機械裝配、電腦輔助繪圖等實用技術，而理論課可與實務課起到相輔相成的作用，一方面幫助學生提升實務技能，同時加深他們對每項工作的了解。

　　潔儀曾與同學運用創意與專業技能，為行動不便的獨居長者設計升降式置物架等工具，從中應用所學。她表示︰「青年學院的課程內容非常多元化，而實踐和理論兼備的學習模式更激發我在學習過程中努力不懈，讓我成為工程師的夢想更進一步。」

參加職學計劃 邊學邊賺

　　「學院經常邀請知名企業到校舉行招聘講座，當中得知香港歷史最悠久的公用事業煤氣公司設有學徒訓練計劃，並已有五十多年歷史，不少現職的管理層和工程師更是從學徒一步步做起，令我窺見未來事業發展的前路。」潔儀因此參與「VTC Earn & Learn 職學計劃」，一邊兼讀高級文憑(HD)課程，一邊以首位女學徒身份加入煤氣公司，負責煤氣生產廠房的維修保養，既可提升知識和實際經驗，同時賺取穩定收入，邊學邊賺。潔儀現正兼讀高級文憑，待學徒計劃畢業後便成為公司的機械技術人員。她並已覷準繼續升讀由VTC與海外大學合辦的機械工程學士學位，更定下目標攻讀碩士學位，向工程師的理想進發。

　　工程界向來女少男多，操控機械亦需要一定的力氣，但女生同樣可以一展所長，皆因女生在工序處理上更為細心，進行小部件鑲嵌亦特別仔細。潔儀認為DVE課程教授的工程知識，讓她很快便適應工作環境，於實際工作時更能得心

應手。

　　潔儀很感激院校老師的悉心教導，亦為她的職業路向提供寶貴意見，讓自己可以穩步朝着成為工程師的理想進發。她在此想鼓勵年輕人︰「若你很清晰自己想走一條怎樣的路，就放膽去做。起步時確實不容易，但只要堅持目標，就可以一步步開拓清晰前路。」



青年學院是VTC機構成員之一，致力為中三以上程度的青年提供互動學習環境，傳授專業知識與技能，助他們發展所長，朝升學或就業目標進發。

職專文憑（DVE）課程靈活貫通，設有三大範疇共21個課程選擇，能照顧學生的廣泛興趣，讓不同能力及背景的年輕人盡展潛能。

透過DVE學習專業技能，在自己擅長的範疇發展，一步步銜接更高學歷，接通專業路。



職專文憑課程現正招生，適合中三或以上程度同學報名

5月15日或之前報名，參加首輪面試及獲知取錄

立即報名：https://www.vtc.edu.hk/admission/

查詢：2748 8555 (青年學院)

（資料由青年學院提供）
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