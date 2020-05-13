職專文憑課程 裝備專業技能 接通專業路

面對升學或出路抉擇，有人會選擇傳統學習模式，亦有人循着個人專長和興趣，發掘自己擅長的專業範疇發展。在行行也講求專業化的今天，學習模式及出路豈止一個！



發展專長 實務理論兼備



自小受從事室內工程的父親薰陶，青年學院職專文憑（DVE）畢業生鄭潔儀對機械組件特別感興趣。潔儀初中時成績不俗，偶然機會下接觸到DVE機械工程課程，燃起她對機械工程的熱誠，亦驅使她完成中三後到青年學院繼續升學，早一步學習工程及機械知識。DVE課堂生動有趣，教學互動，為學生提供大量實操教學活動，導師亦具業界專業經驗。好動活潑的她特別喜歡於機械工場上實務課，學習焊接、機械裝配、電腦輔助繪圖等實用技術，而理論課可與實務課起到相輔相成的作用，一方面幫助學生提升實務技能，同時加深他們對每項工作的了解。



潔儀曾與同學運用創意與專業技能，為行動不便的獨居長者設計升降式置物架等工具，從中應用所學。她表示︰「青年學院的課程內容非常多元化，而實踐和理論兼備的學習模式更激發我在學習過程中努力不懈，讓我成為工程師的夢想更進一步。」



參加職學計劃 邊學邊賺



「學院經常邀請知名企業到校舉行招聘講座，當中得知香港歷史最悠久的公用事業煤氣公司設有學徒訓練計劃，並已有五十多年歷史，不少現職的管理層和工程師更是從學徒一步步做起，令我窺見未來事業發展的前路。」潔儀因此參與「VTC Earn & Learn 職學計劃」，一邊兼讀高級文憑(HD)課程，一邊以首位女學徒身份加入煤氣公司，負責煤氣生產廠房的維修保養，既可提升知識和實際經驗，同時賺取穩定收入，邊學邊賺。潔儀現正兼讀高級文憑，待學徒計劃畢業後便成為公司的機械技術人員。她並已覷準繼續升讀由VTC與海外大學合辦的機械工程學士學位，更定下目標攻讀碩士學位，向工程師的理想進發。



工程界向來女少男多，操控機械亦需要一定的力氣，但女生同樣可以一展所長，皆因女生在工序處理上更為細心，進行小部件鑲嵌亦特別仔細。潔儀認為DVE課程教授的工程知識，讓她很快便適應工作環境，於實際工作時更能得心



應手。



潔儀很感激院校老師的悉心教導，亦為她的職業路向提供寶貴意見，讓自己可以穩步朝着成為工程師的理想進發。她在此想鼓勵年輕人︰「若你很清晰自己想走一條怎樣的路，就放膽去做。起步時確實不容易，但只要堅持目標，就可以一步步開拓清晰前路。」







青年學院是VTC機構成員之一，致力為中三以上程度的青年提供互動學習環境，傳授專業知識與技能，助他們發展所長，朝升學或就業目標進發。



職專文憑（DVE）課程靈活貫通，設有三大範疇共21個課程選擇，能照顧學生的廣泛興趣，讓不同能力及背景的年輕人盡展潛能。



透過DVE學習專業技能，在自己擅長的範疇發展，一步步銜接更高學歷，接通專業路。







職專文憑課程現正招生，適合中三或以上程度同學報名



5月15日或之前報名，參加首輪面試及獲知取錄



立即報名：https://www.vtc.edu.hk/admission/



查詢：2748 8555 (青年學院)



（資料由青年學院提供）