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首爾梨泰院夜店 成第二大感染群組

2020-05-13 列印
　　南韓疫情出現反彈的跡象，昨天新增二十七宗確診，其中二十二宗屬於社區感染，同時首爾梨泰院夜店群組累積增至一百○二宗病例，是當地第二大群組感染。當局表示，已取得上月底至本月初到過夜店一帶的人的名單，呼籲涉事者主動聯絡當局進行病毒檢測。南韓至今超過一萬人染疫，二百五十多人死亡。

　　同時，內地最先爆發疫情的湖北武漢，有社區在上周日新增五宗確診病例，懷疑再爆發社區感染。市防控指揮部要求，全市所有人日內須接受病毒核酸檢測，以防疫情反彈。內地媒體透露，擁有過千萬人口的武漢市，目前有逾百萬人做過檢測。

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