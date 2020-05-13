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美新冠記者會 特朗普針對華裔記者

2020-05-13 列印
　　全球新冠肺炎昨日累計四百一十九萬宗，二十八萬六千人死亡。在疫情最嚴重的美國，總統特朗普在疫情記者會上不滿一名華裔女記者的提問，與她針鋒相對，隨後更直接終止會議。隨後，特朗普更拒絕美國CNN記者的提問，直接結束了記者會。

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