﻿誠信審核行動小組將成立﻿ ﻿一哥：主動查警違法行為﻿

近日多名警員涉犯罪而被捕。警務處處長鄧炳強透露，將成立誠信審核行動小組，主動調查警員嚴重違法違紀行為，該小組由一位助理處長指揮，直接向他匯報。此外，他承認，傳媒上周日晚在旺角採訪受阻的經歷不理想，指警方需要檢討。



鄧炳強出席元朗區區議會後表示，近日多名警員被捕，令警隊蒙羞，將成立誠信審核行動小組，主動調查違法違紀行為，辨識和改善高危的流程，和加強監督警員行為操守。小組由一位助理處長指揮，直接向他匯報。被問及會否向記者致歉，他指警隊任何問題都是其個人問題，會全部一力承擔。



傳媒採訪受阻 警需檢討



元朗區區議員鄺俊宇在議會指，有記者採訪上周日晚的旺角示威活動期間，被噴胡椒劑、被要求蹲下等，批評警方行為干預傳媒在現場監督。鄧指鄺俊宇是他最尊敬的議員之一，就他當日受傷致以慰問，承認部份傳媒的經歷不理想，警方需要檢討，表現需要更專業。



鄧承認，警方處理元朗「721事件」的做法有改善空間，包括應變的反應、不同小隊間的溝通及部署等。警方已拘捕三十七人涉在港鐵車廂內施襲，需時調查及搜集證據，並共接獲逾五十宗相關投訴正在處理，又強調警方反對任何暴力，對穿著甚麼顏色衫的人士都會嚴正執法。



另外，鄧指，他○二年在西貢購入物業後沒有作改建，但是當時無聘請專業人士檢查，承認對非法僭建的敏感度不足。他承認，八年前買入另一個元朗錦綉花園單位後，曾在單位後方，以活動圍板加建了一個非永久構築物。他稱，若有任何違法地方，願意接受後果，亦配合調查。



