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林鄭：警函四傳媒機構促加強溝通

2020-05-13 列印
　　大批市民上周日於尖沙咀海港城商場進行「和你唱」聚集，防暴警員驅散期間，發現兩名分別十二歲及十六歲的網媒小記者。特首林鄭月娥昨天表示，警方前日發信至香港四個傳媒機構，包括記者協會、新聞行政人員協會、新聞工作者聯會和攝影記者協會，希望雙方加強溝通。

　　林鄭期望，溝通中能一併探討現時在採訪示威活動期間，出現了所謂學生記者、兒童記者及義務記者等，反問一個十二歲的小朋友怎樣可能在示威場面處理複雜多變的情況？她亦要求政務司司長可參與溝通。

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