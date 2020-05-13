斑海豚南區出沒 海洋公園籲勿觸摸

香港海洋公園保育基金（保育基金）呼籲市民停止餵飼、觸摸或靠近該海豚。保育基金稱，自去年五月十九日起，一條亞熱帶斑海豚多次被發現於南區水域出沒，隨著近日海豚的行蹤受到廣泛報道，愈來愈多市民上載與牠於水中互動的影片及相片到網上社交平台，呼籲市民跟海豚保持距離，不要騷擾海豚。



保育基金又稱，近日於深水灣及熨波洲一帶出沒的亞熱帶斑海豚，早於二○一六年十二月在西貢水域被發現。該海豚當時身體狀況良好，另有兩條亞熱帶斑海豚為伴。保育基金下的「海洋生物擱淺行動組」及漁護署一直密切觀察，曾到水中為海豚進行簡單檢查，牠顯得對人類存有戒心和避諱。野生動物的行為較難預測，所以互動有一定的危險性。香港魚類學會會長莊隸華表示，亞熱帶斑海豚又稱為泛熱帶斑點原海豚，在港較少見，一般在南北緯四十度出沒較多，如台灣、菲律賓及日本等海域。



