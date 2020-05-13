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兩男女墮電騙 失逾八百萬元

2020-05-13 列印
　　假冒官員騙案近日又再發生，兩名男女「中伏」共被騙去逾八百萬元。其中一名二十歲最近由英國返港避新冠肺炎疫情男留學生，日前在港島貝沙灣寓所接獲冒充本港通訊管理局人員來電，指他涉嫌被盜用個人資料在內地洗黑錢，為表清白要求他先交出保證金待調查，事主不虞有詐，將積蓄及向家人借得逾五百三十萬，然後存款騙徒指定銀行戶口，家人其後得悉其被騙報警。

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