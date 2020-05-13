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《國歌法》27日二讀 梁美芬：不獲通過可頒佈實施

2020-05-13 列印
　　當局計劃於本月二十七日，在立法會恢復二讀辯論《國歌條例草案》。有建制派議員指，若《國歌條例》不獲通過，中央可據《基本法》直接頒佈實施。民主派議員則敦促當局三思。

　　經民聯立法會議員梁美芬表示，若然在七月之前，沒機會討論《國歌條例》或在立法會通過，即表明它已失效。那時，《基本法》附件三有機制，要求直接公佈法例在香港實施。公民黨立法會議員陳淑莊回應指，梁的說法有如告訴港人，可藉這最後板斧，強逼實施《國歌條例》，敦促當局要三思、謹慎。

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