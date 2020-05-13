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美股中段升14點

2020-05-13 列印
　　美國周二股市杜指開市上升，中段升幅收窄報二四二三六點，升十四點；納指則報九二一五點，升二十二點。滙控美國預託證券價格見三十九點一港元，跌零點二港元；騰訊則見四百三十七點二三港元，升六點二三港元。紐約期金報每盎司一千七百一十二美元，升十四美元；紐約期油則報每桶二十五點四三美元，升一點二九美元。
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