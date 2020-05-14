﻿衞生防護中心追查十數接觸者 再爆本地感染爺嫲孫女同染疫

本地新冠疫情平靜了二十三天後，源頭不明的本地感染個案重現。一個家族的嫲嫲和孫女確診感染新冠肺炎，爺爺亦初步確診，另五名親人出現病徵，全部入院觀察，當局亦正追蹤曾與孫女接觸的十多名親戚。衞生防護中心呼籲市民堅持戴口罩，防範社區或存在隱形播毒者。



二十三天「零本地確診」被打破，新確診者一名六十六歲家庭主婦，她居於荃灣梨木樹邨五座，上周五起發燒，周末周日留家休息，沒有出外慶祝母親節，本周一她往葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫，留下深喉唾液樣本化驗，當晚得出陽性結果。她平時日間會到楊屋道街市買餸，亦會到荃灣街市街十號卓明樓照顧孫女，外出時有戴口罩。患者有八名密切接觸者，其丈夫沒有病徵，被送檢疫中心，據悉亦初步確診；另外七位親人因有病徵而被送院，當中五歲孫女確診，另六人的檢測結果呈陰性。



染疫的孫女周一（十一日）起咳嗽，上周六（九日）往大角咀富榮花園八座的外婆家，與十多名親戚食飯，她翌日與母親到奧海城二期商場的金滿庭午膳。



孫女曾到外婆家 數人共膳



其嫲嫲不適，她暫住在外婆家，外婆家中的親戚都是密切接觸者。孫女本月二及九日往荃灣日朗坊教育中心補習，當時補習老師及一名同學均戴口罩，故他們不是密切接觸者，但其他職員和學生要接受檢測。



張竹君：不排除再有社區爆發



衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，嫲嫲和孫女的感染源頭未明，顯示社區或有隱形傳播鏈，不排除陸續再有更多個案或出現社區大爆發，當局會為梨木樹邨五座及卓明樓的居民檢測，強調不代表有關居民為源頭，只是想了解社區情況，亦會擴大檢測範圍至患者周邊的非密切接觸者。她指，上述大樓共有三名正接受家居檢疫人士，她檢視過有關單位情況，加上與確診者住所非同坐向，不認為他們是源頭。



再增一宗外地輸入



中心昨午派員到卓明樓消毒，向住戶發樣本瓶，並到樓下一間快餐店視察。食衞局副局長徐德義表示，暫時毋須回復三月底時較嚴格的社交隔離措施，呼籲市民堅持戴口罩，防範社區或存在隱形播毒者。另外，昨日新增一宗巴基斯坦輸入個案，患者三十四歲，由檢疫中心送往伊利沙伯醫院。