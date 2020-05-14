﻿教育局：小五呈分試繼續 分階段復課不變

中三至中五學生本月二十七日率先復課，教育局長楊潤雄表示，留意到本港再出現本地感染個案，會等衛生防護中心跟進及追蹤個案，再考慮是否足以影響復課的計劃，但目前分階段復課時間表維持不變。食衞局副局長徐德義指，教育局已多次表示會諮詢衛生署意見，並要求學校在復課前做好一連串準備工夫，政府會密切監測疫情。



與內地商跨區學童安排



楊潤雄說，如果能夠如期復課，就不會取消小五呈分試，他得知有學校有較多小五學生是跨境學生，擔心他們未能來港考試會影響學校排名。局方已與學校探討不同方案，例如會否遲交呈分試成績，或用其他方法評估，之後會作決定。



跨境學童問題方面，楊潤雄稱，政府正與深圳方面及本港學校校長保持聯絡，會以學生和社會衛生健康作重要考慮，並要考慮關口數量和交通配套，有可行的方案才能安排。