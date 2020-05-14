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﻿袁國勇：響重大警號 倡即擴大驗疫篩查

2020-05-14 列印
　　港大微生物學系講座教授袁國勇表示，本地確診個案重現，令防疫工作響起重大警號，指本港現時每日檢測的病人數量太少，每日最少要檢驗七千五百個樣本才足夠，即全港每一千人檢測一人。

機場明起日驗500員工

　　衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應稱，政府無定立目標檢測數字，檢測數量要視乎社區需要，明日起會加強為三萬名機場工作人員提供免費新冠病毒檢測服務，每日名額為五百名，衞生署會在機場指定地點設立服務站，有關人士須自行交樣本瓶到服務站。中心亦正研究擴大監測計劃至老人院、殘疾人士院舍等高危群體。

　　醫管局總行政經理何婉霞表示，局方除了為有肺炎和發燒徵狀的病人檢測，前日起亦為有流感病徵的住院病人採鼻咽樣本化驗。
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