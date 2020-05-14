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﻿美股中段跌497點

2020-05-14 列印
　　美國周三股市杜指開市下挫，中段跌幅擴大，報二三二六七點，跌四百九十七點；納指則報八八五三點，跌一百四十八點。滙控美國預託證券價格見三十八點二四港元，跌零點六六港元；騰訊則見四百五十點五六港元，升二十點九六港元。紐約期金報每盎司一千七百二十二點一美元，升十五點三美元；紐約期油則報每桶二十五點三七美元，跌零點四一美元。
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