多區市民商場「賀特首生日」與警衝突

昨日為特首林鄭月娥生日，有網民昨晚響應網上號召在全港十多個區的大型商場發起唱林鄭生日歌示威及叫口號。晚上近九時，沙田新城市廣場有逾百人在中庭及各層欄杆旁聚集，有人叫口號及揮動旗幟，大批防暴警員事後進入商場戒備，並指他們涉嫌違反限聚令驅散，又用橙色膠帶拉起封鎖線，其間有便衣警員與示威者發生衝突，兩度向示威者及記者方向施胡椒噴霧，多人「中椒」，其後大批防暴警到場增援，有示威者被按地制服。



有市民投訴稱，與家人晚膳後路經新城市廣場，見有警員追捕示威者，其間被警員撞倒地上，不滿警員事後未有道歉。



另外，屯門市廣場、大埔超級城、將軍澳廣場、荃灣廣場、太古城中心等亦有人聚集，有防暴警員到場戒備。



