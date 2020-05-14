近百港台員工須九月前遷出 教局將收回教育電視中心

當局在今年的財政預算案沒有予香港電台製作教育電視（ETV）的撥款，教育局決定，於九月收回教育電視中心位於廣播道七十九號的大樓，涉及的九十多名港台員工及器材須在此前遷出。港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，前日接獲有關通知，會與當局商討，能否分階段遷出，例如先交還錄影棚等區域，但希望員工於明年初再遷走。



伍曼儀指，會檢視現時金鐘及旺角辦公室，有否位置容納遷出的員工及器材，如確實地方不足，會按機制向政府產業署申請租用其他地方。她又指，港台自四月一日起停止製作教育電視節目，之後有與教育局保持聯繫，但一直沒有交還大樓的時間表，直至前日才收到通知。



民建聯議員葛珮帆指，教育電視已完成歷史任務，教育局收回大樓的做法合理，當局應進一步研究大樓用途，同時希望港台妥善安置受影響員工。



此外，通訊事務管理局亦會於六月五日起，免除持牌電視台須播放教育電視的要求。



