近百港台員工須九月前遷出 教局將收回教育電視中心

伍曼儀指，會檢視現時金鐘及旺角辦公室，有否位置容納遷出的員工及器材，如確實地方不足，會按機制向政府產業署申請租用其他地方。她又指，港台自四月一日起停止製作教育電視節目，之後有與教育局保持聯繫，但一直沒有交還大樓的時間表，直至前日才收到通知。
民建聯議員葛珮帆指，教育電視已完成歷史任務，教育局收回大樓的做法合理，當局應進一步研究大樓用途，同時希望港台妥善安置受影響員工。
此外，通訊事務管理局亦會於六月五日起，免除持牌電視台須播放教育電視的要求。
本地新冠疫情平靜了二十三天後，源頭不明的本地感染個案重現。一個家族的嫲嫲和孫女確診感染新冠肺炎，爺爺亦初步確診，另五名親人出現病徵，全部入院觀察，當局亦正追蹤曾與孫女接觸的十多名親戚。衞生防護中心呼籲...
2020-05-14
中國製嬰兒奶粉多年來難以予人信心保證，毒奶粉、三聚氰胺、大頭嬰事件仍然歷歷在目。沒想到近日湖南又再爆發劣質奶粉事件，情況實在令人擔心。據當地媒體報道，湖南郴州市近日有多名幼孩先後出現濕疹、體重嚴重下降...
2020-05-14
受新冠肺炎疫情影響，各國都奉行鎖國策略，導致加拿大卡加利動物園無法充份取得新鮮竹子供應園內兩隻大熊貓。園方發文指，被逼作出非常困難的決定，讓兩隻熊貓提前三年返回中國。 據卡加利動物園網站專頁發文，指受到疫情影響，中國租借給加拿大的熊貓「大毛」和「二順」，將提前與加拿大民眾告別，比原計劃的二○二三年，足足提前了將近三年。文章配上一隻大熊貓狀似揮手道別的黑白照片。 園方解釋，大熊貓飲食中，九成九是新鮮竹子，每隻成年大熊貓每天消耗約四十公斤竹子。過去兩個月，卡加利動物園的竹子供應線因疫情而中斷。 動物園強調，工作人員、義工和來自世界各地的遊客都將深深懷念這兩隻大熊貓，...
2020-05-14
新冠疫情持續，加上環球經濟受壓，亦影響政府賣地，其中於上周五截標的啟德商業地，地政總署昨日公佈，因入標價錢未達底價，最終流標。 地政總署稱，因入標價未達政府所定的底價，不接納上周五截標時所接獲的4份標...
2020-05-14
美國聯儲局主席鮑威爾表示，新冠肺炎疫情衝擊經濟似乎是有史以來最大。受到儲局唱淡言論，美股早段低開，杜指早段跌257點，見23507點，跌幅超過1%。標普指數以及納斯達克指數，早段分別跌0.6%以及0....
2020-05-14
德甲重開前，必須做足盤路功課，屆時重錘出擊贏開巷，當中球季至今入球大盤更堪稱贏盤率極高。事關於暫停前已進行的二百二十四場德甲當中，有一百五十場的總入球超過兩球，即百分之六十七的賽事開出兩球半「大」，如...
2020-05-14
平治GLB250 4Matic上月開始在港預售，據聞反應相當熱烈，可能因為它符合時下熱賣SUV玩樂車五大條件：一線名牌、實用七座、好力四驅、配套豐富，以及高性價比！ 用五十萬元買輛GLB250 4Ma...
2020-05-14
剛過去的母親節，不少「星級父母」都獲子女送花、送禮、陪食飯慶祝，而44歲的梁詠琪（Gigi）就倒番轉，母親節當日同西班牙籍丈夫Sergio帶愛女Sofía去數碼港公園放電。呢位44歲「廿四孝媽咪」仲兩...
2020-05-14
限聚令放寬不足一周，本港再次出現三宗本地新冠肺炎確診個案，不單止中斷連續二十三天零感染的狀態，令人憂慮疫情會捲土重來，更會對本月二十七日起的復課計劃，帶來挑戰。為了保護重新上學的學童，衞生防護中心、教育局和教育界要共商對策，提升學校的抗疫防疫能力，已成當務之急。 按教育局早前公佈的復課安排，本月二十七日中三至中五學生將會率先復課，現在本土疫情重現，學校必須作出回應，從新檢視學童上學的防疫安排。由他們踏出家門開始，就要設計周詳的保護，如乘搭公共交通工具，必須戴口罩、戴眼罩，甚至手套，同時教導他們避免觸摸任何東西，並與其他人保持安全距離。如乘校車上學，承辦商需要消毒車廂，並分開...
2020-05-14
周俊樂上周六初試啼聲即起孖，昨晚輪到跑谷戰，他雖然未合資格上陣，但表現仍積極，賽前先與騎術教練高雅志在跑道傾談良久，了解賽道特色，賽事期間則全程跟隨師傅韋達聽講解，務求為日後打好基礎。 馬場浮世繪
2020-05-14