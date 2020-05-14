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北區醫院隔離病房門閘故障

2020-05-14 列印
　　醫管局總行政經理何婉霞昨日報告，北區醫院前晚有一個單人隔離病房的閘掣出現不穩定，情況維持約三分鐘，當時立即要求機電工程署人員到場檢測，強調事件未有影響負壓設施。

　　當時病房內有一名須隔離、非新冠肺炎病人。她指出，北區醫院隔離病房的負壓系統，近期已三度發生故障，院方非常重視事件，已停用涉事個人病房，並已要求機電署徹底檢查系統，並盡快提交調查報告，避免同類事件發生。院內目前有一名新冠肺炎病人，在另外的隔離病房留醫。

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