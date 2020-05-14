﻿何鴻燊長房兩女 爆爭產內訌

賭王何鴻燊長房爆出爭產內訌，元配黎婉華孻女何超雄前日入稟高等法院控告二女何超賢，要求身為黎婉華信託基金及何鴻燊黎婉華家族信託基金受託人的二姐，向其律師團隊交出信託契約及與信託基金有關的法律文件，以及部份會議記錄等，以便深入調查後對任何失當行為採取民事訴訟及尋求法律賠償。



原告為何超雄，被告為何超賢。何超雄在入稟狀中，要求身為黎婉華信託基金及何鴻燊黎婉華家族信託基金受託人的何超賢，向其律師團隊交出兩個信託契約的副本、更改信託條款的文件、罷免及委任前任及現任受託人的契約、更改信託基金結構的文件、完整的信託戶口財務報表、信託基金持有物業及有關價值的列表、信託基金中受益人的資金分配、歷來受託人所獲的酬金資料、歷來受託人徵詢法律意見的資料文件、受託人交替時談及信託基金利益的所有通訊記錄及證明文件、何超賢在二○一三至一五年與包括何超雄在內的信託基金受益人之會議記錄、二○二○年一月十五日何超賢與信託基金受益人談及信託基金的會議記錄及PowerPoint文件。