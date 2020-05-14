女子報稱警署內遭強姦 發聲明不滿鄧炳強言論

十八歲的X小姐，早前報案稱在荃灣警署內被強姦致懷孕事件，警方經調查後發現與證據不符，警務處處長鄧炳強前日在一個區議會上表示，律政司已指示警方以涉嫌給予假口供拘捕X小姐，但她已潛逃，正被警方通緝。



X小姐昨日透過律師行發表聲明，批評鄧炳強的言論有意貶損她。聲明又指，上月六日，律政司通知X小姐的律師，警方不會繼續進行調查，並聲稱她的投訴與調查所得的證據不符，但卻未有提供該證據的細節，因而未有機會反駁警方指她的說法與證據不符的言論。



但聲明未有提及警方所說的潛逃及通緝一事。



