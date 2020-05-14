拔消防喉破壞港鐵站 侍應囚八個月

三十歲男侍應去年月初不滿港鐵拒絕公開完整八三一太子站閉路電視片段，聯同其他示威者無視法庭禁制令，到旺角站內大肆破壞。他承認當晚拔出消防喉令大堂水浸和破壞光管，導致港鐵損失逾二十六萬元。他警誡下承認因貪玩而犯案，昨在西九龍裁判法院承認一項刑事毀壞罪。裁判官指案件涉及有規模，有組織性的破壞行為，判被告入獄八個月。



案發去年九月六日晚上，逾百名示威者進入旺角港鐵站，大肆破壞設施，當時港鐵已獲高院禁制令禁止任何人在站內作破壞行為。其中三十歲被告容志強被閉路電視拍下，他拔出兩條消防喉導致E出口大堂水浸，一共有六部入閘機、八部售票機、一個電視屏幕和一部八達通查閱機因此浸在水裏。然後他再用行山桿破打爛一道光管和一部閉路電視。







