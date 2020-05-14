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男子歸家途中遇襲　三兇徒逃逸

2020-05-14 列印
　　旺角發生傷人案，昨凌晨一時許，三十二歲姓曾男子從外返家，途至洗衣街花園時，三名分別持鐵蓮花及水喉通大漢突然撲出，不由分說持鐵蓮花及水喉通向他施襲，他猝不及防面部被打傷倒地，兇徒傷人後飛奔逃逸，他負傷報警。救護員到場將傷者送院，治療後無大礙。傷者向警方稱未與人結怨，不認識兇徒，不明遇襲原因；警方調查後，不排除血案與尋仇有關。

　　另外，昨晨六時許，一名三十八歲男子途經油麻地吳松街時，遭兩名南亞裔兇徒持一支爛吉他襲擊受傷，兇徒傷人後逃去。傷者負傷至附近便利店求助報警後獲送院。

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