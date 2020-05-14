七人車遇查撞警車 揭無牌駕駛四人被捕

七人車避警截查逃走，撞向一輛包抄而至的警車，司機遭揭發無牌駕駛。昨凌晨二時許，東九龍交通部警員，在黃大仙太子道東向觀塘行車線設置路障，進行反醉駕行動。其間警員發現一輛七人車左搖右擺駛至，遂示意司機停車受查，惟司機卻加速逃走。警員尾隨追截至觀塘道近九龍灣港鐵站對開時，七人車失控與追至警車相撞，繼而再撞行人路石壆停下，無人受傷。



警員調查後，揭發二十七歲姓鍾司機無牌駕駛，當時七人車掛假牌及車內檢獲兩把牛肉刀。車上四人分別涉嫌無牌駕駛、行使虛假文書、危險駕駛、藏有攻擊性武器、駕駛時沒有第三者保險等被捕。



