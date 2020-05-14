中科批紅磡站報告「互相包庇」擬覆核

沙中線紅磡站擴建工程的最終調查報告前日出爐，最終裁定政府、港鐵及承建商禮頓三方均需負責。運輸及房屋局局長陳帆讚揚報告全面和嚴謹，當局全面信納，會跟進處理，並內部檢討需負責的政府人員。



工程分判商、中科興業董事總經理潘焯鴻認為，報告表面上在批評三方，實際上是「互相包庇」，令他們免於民事及刑事責任。他又質疑，報告並未全面交代事件，避開有近三成鋼筋被剪短等事實，計劃下周提出司法覆核。



曾任港鐵獨立非執行董事的地產及建造界立法會議員石禮謙表示，陳帆既是運房局長，亦是港鐵非執行董事，有雙重身份，即使減薪及道歉都不能解決問題，應問責下台。



