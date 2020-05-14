﻿禁電子煙法案委會﻿﻿擬中止﻿工作

政府去年二月向立法會提交修訂禁售電子煙的草案，至今已召開八次會議。該法案委員會主席郭偉強透過秘書向委員發信，委員會可於本月和下月舉行的會議次數，與原定十次會議的目標有差距，加上有委員表明將會提交大量修訂案，認為本年度會期內要完成審議工作，似乎不切實際，因此建議中止該法案委員會的工作，希望相關委員於下周三前，回覆是否支持其決定。



郭偉強預料，政府將法案直接交上大會的機會很微，又指一旦未能及早通過法案，中小學生會接觸電子煙等吸煙物品。教育界議員葉建源表明反對中止審議法案，認為只要密集加開會議，必定能夠完成審議，質疑郭和政府不夠決心，並強調法案是為了避免學生成為未來煙民。



不過，自由黨和人民力量則表明支持中止審議工作，其中自由黨飲食界議員張宇人表示，議員計劃提出的修訂尚未來得及處理，時間不足以完成審議工作，他又批評官員回應議員提問時，經常「帶人遊花園」，諷刺他們「應該去郊野公園工作」。



