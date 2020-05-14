渣打馬拉松明年一月重來

受新冠病毒疫情影響，渣打香港馬拉松取消今年賽事，主辦單位會昨在社交網站宣佈，賽事於明年一月二十四日捲土重來，有關報名詳情稍後公佈，而今年已獲資格的跑手可保留名額至明年。



香港業餘田徑總會及渣打銀行（香港）有限公司昨日宣佈，明年賽事定於一月二十四日，並得以保留金級賽事資格，但未公佈報名詳情及各組別跑手名額。主辦單位早前宣佈今年賽事取消時，表示預留同一距離賽事名額予參賽者，其餘跑手退款原定於四月底完成。



香港馬拉松紀錄保持者黃尹雋表示：「渣打香港馬拉松是本地運動員每年最期待的賽事，亦是一個讓我們挑戰自己、再創高峰的良機。今年，我訂下了一小時五分鐘內完成半馬賽事的目標，約定大家明年一月一十四日渣馬一起刷新個人最佳紀錄！」



