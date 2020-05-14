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今年首個颱風「黃蜂」 料周日掠港

2020-05-14 列印
　　在菲律賓以東的強烈熱帶風暴「黃蜂」，預料未來數日大致移向菲律賓中北部，然後移向呂宋海峽一帶，預計對香港構成直接威脅機會相當低，於周日在香港東面六百公里外掠過並遠離。

　　天文台指，「黃蜂」已增強為強烈熱帶風暴，昨晚「黃蜂」集結在馬尼拉之東南偏東約六百公里，預料向西北偏西移動，時速約十公里，移向菲律賓中部一帶，並逐漸增強。

　　根據天文台預測路徑，「黃蜂」會逐漸增強為颱風，中心風力達到每小時一百四十公里，接近颱風等級時速一百四十九公里的上限，並橫過菲律賓中部，其後減弱為強烈熱帶風暴進入南海，中心附近最高持續風速回落到每小時九十公里，預測「黃蜂」在周日在香港東面六百公里外掠過並遠離，趨向台灣以東。



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