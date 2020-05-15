﻿扮內地官得手 一長者失2500萬 趁疫情密密呃 電騙黨掠半億

電話騙案有「死灰復燃」趨勢。警方搗破一個涉洗黑錢的電話詐騙集團，經調查後鎖定目標，昨天展開拘捕行動，搜查全港多處地點，拘捕集團三名成員，起出一批銀行帳單、信用卡及八達通等證物，揭發該幫人過去四個月策動十四宗電話及一宗網上情緣騙案，受害者以長者居多，他們一共損失五千四百萬港元，其中一人便被騙二千五百萬元。警方不排除稍後更多黨羽被捕。



警方商罪案調查科反詐騙協調中心署理總督察顏凱欣指，留意到本港今年電話騙案宗數及騙款有明顯上升之勢，警方十分關注，反詐騙協調中心及東九龍重案組展開聯合調查，鎖定一個目標電話詐騙集團。



探員昨天展開拘捕行動，搜查多處地點，在葵涌、荃灣及沙田拘捕三名詐騙集團男子，年齡介乎二十九至五十九歲，以涉嫌洗黑錢將他們拘捕，行動中檢獲一批銀行帳單、信用卡、八達通及手機等證物。警方稱，行動仍繼續，不排除再有更多人被捕。



警多區搜查拘三人



警方表示，今次搗破的電話詐騙集團，涉嫌在去年十二月至今年三月期間，與十四宗假冒官員電話騙案及一宗網上情緣騙案有關，其中假冒官員騙案中，十四名受害人由四十四至八十歲，共被騙去五千四百萬元，當中八人為六十一歲以上長者，部份人被騙去畢生積蓄，損失由十萬至二千五百萬元不等。警方指，被捕人在本港多間銀行開納戶口收取騙款，經多次轉帳，以增加警方調查難度。



東九龍重案組第三隊署理總督察崔庭銳呼籲市民：「乜嘢都係假，所有官員來電都係假，無論如何，任何經電話或社交媒體自稱內地官員的人，要求你交出住何個人資料或轉帳來證明你自己清白，都係詐騙，千祈唔好畀奸計得逞。」



他表示，騙徒冒充公私營機構，包括物流公司及政府部門等，訛稱受害人正被內地執法部門調查，並稱受害人涉內地嚴重罪行，正被通緝，其戶口亦被凍結，若受害人要證明清白，需提供個人資料協助受害人核對。其後，受害人的電話再被轉駁至另一名訛稱內地檢察官的騙徒，要受害人提供更多個人及家人資料配合調查，並定時報告行蹤及保密事件等。其後，騙徒要求受害人開設銀行戶口並存入大筆保證金，再索取戶口個人資料及密碼，把錢轉走。



警方提醒市民，一旦發現家中長者突然不用平日的傳統銀行服務，改為申請網上理財戶口，或突然轉用智能電話，並不分晝夜、長時間使用應用程式等，長者或墮電話騙案，應電反詐騙協調中心熱線一八二二二查詢。