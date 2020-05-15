﻿嫲孫群組爺爺確診﻿﻿ 荃灣擺檔維修鐘錶﻿

荃灣梨木樹邨家族染疫群組，九名親人有三人確診，最新確診一人，是一名六十二歲的男子，他無外遊記錄，平日在卓明樓樓下擺檔維修鐘錶，由於他含病毒量較高，或是這個家族群組的首名染疫者。衞生防護中心擴大檢測範圍，昨午起向患者住處梨木樹邨五座逾八百戶，派發深喉唾液樽，料為逾四千人檢測。當局指會視乎整體狀況，決定是否再收緊社交距離措施，但暫無意改變復課計劃。



本港昨日新增一宗本地確診個案，患者為一名六十二歲男子，他與日前確診的妻子同住梨木樹邨五座，由於日前無病徵，被送入檢疫中心，直至前晚才確診。他每日早上會乘車到荃灣街市街十號擺檔修理鐘錶，屬於朝桁晚拆的流動商販，近期一直有營業，但由於檔口交易無單據，中心會研究如何追蹤客人。由於他含病毒量較高，中心不排除他已帶病毒一段時間，是這個家族群組的首宗個案亦不出奇。



梨木樹邨800戶派樣本瓶



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，前日已派超過一百個樣本瓶予染疫嫲孫的非密切接觸者，包括確診孫女住處卓明樓的住戶、日朗坊補習社師生等。中心昨午起亦會向梨木樹邨五座逾八百戶，涉約四千人派發樣本瓶，呼籲有關人士主動交回。



張竹君稱，現時無特定標準判斷何謂本港疫情受控，二十八日無個案的說法是參考自其他傳染病的情況，會再聽取不同專家意見。社區中的隱性傳播或持續長時間，並且不被發現，無個案並不代表社區真實疫情情況。



復課時間表暫不改變



食衞局局長陳肇始昨午表示，截止本月十日，本港已做了近十八萬個新冠病毒檢測，將擴展「加強化驗室監測計劃」以涵蓋安老院舍、殘疾人士院舍及護養院的員工，但承認即使加強檢測數目，不代表可以完全杜絕病毒傳播。她說，會視乎整體狀況決定是否再收緊社交距離措施，重申暫無意改變復課計劃，同時呼籲有任何徵狀的市民，須盡快求醫及作檢測。