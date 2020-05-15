警告新冠肺炎將成風土病 世衞專家：要學會共存

新冠病毒肺炎疫情全球大流行，或對全人類健康構成長期風險。世界衞生組織公共衞生緊急計劃執行主任瑞安昨天在世衞會議上警告，新冠病毒是一種全新的病毒，很可能會像愛滋病一樣，成為地區的風土病而長期存在，因此不應預測新冠肺炎疫情將會在何時終止，而是要學會與其共存。他續指，現有一百多種潛在疫苖正在研發，其中幾種已達臨牀試驗階段，但都不能確保是否安全和有效。再者，即使像麻疹，人類已研發出疫苗，但也不能完全將麻疹根除。



「回歸正常」路漫長



瑞安又指，現時各國都逐步放寬社交距離限制，但世衞不能確保隨後不會出現新一波疫情爆發，因此仍建議保持有關措施。所謂「回歸日常」仍有漫長的路要走，各國應盡最大努力，加強抗疫防疫，故過早的解除封鎖，或會非常危險。



對此，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新冠肺炎疫情在全球爆發，要所有地方無個案兼「斷尾」，是非常困難的，亦有很多專家指新冠病毒較難處理，故或要接受這個病與人類共存。至於它會某「一波一波嚟」，還是如流感出現在特定季節，則仍有待觀察。



