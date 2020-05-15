  • 2020年5月15日 星期五
  • 30º
  • 75%
熱門： 考評局消委會冷氣櫃員機鄧紫棋

日報新聞 > 港聞

美股中段升40點

2020-05-15 列印
　　美國周四股市杜指早段低開，其後靠穩，中段報二三二八八點，升四十點；納指則報八八一二點，跌五十一點。滙控美國預託證券價格見三十七點六九港元，跌零點五一港元；騰訊則見四百三十點二八港元，跌零點三二港元。紐約期金報每盎司一千七百四十三點一美元，升二十六點六美元；紐約期油則報每桶二十六點三六美元，升一點○七美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd