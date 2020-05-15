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串流平台須開立帳戶始可免費試用

2020-05-15 列印
　　觀看電影或追看劇集，是港人家居抗疫的熱門消遣。消委會比較十一個收費網上影視串流平台的點播服務，發現三個平台在付款訂閱前未能瀏覽完整影片目錄，包括「FOX+」及「Netflix」需於建立帳戶及付款後才能查閱；而「Amazon Prime Video」要先建立帳戶，選取月費計劃及提供付款資料後，方可免費試用。

　　即使有三個平台設免費試用，為期七天或一個月，但啟動試用服務前，須先開立帳戶及提交信用卡等付款資料。消委會提醒，若消費者未了解條款，有機會因錯過取消訂閱期限而多付預繳費。



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