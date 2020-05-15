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特朗普威脅：切斷與中國所有關係

2020-05-15 列印
　　全球新冠肺炎昨日累計四百三十四萬多人患病，接近三十萬人死亡。疫情最嚴重的美國，昨天單日新增兩萬多宗確診，累計一百四十三萬人感染，八萬五千人死亡。

美新症兩萬多宗

　　美國總統特朗普昨天接受霍士商業頻道訪問，對於中美兩國達成第一階段貿易協議後不久，新冠肺炎疫情就開始爆發，他稱對中國感到非常失望。

　　他在訪問中又表示，美國方面有很多事情可以做，甚至稱可以「切斷與中國所有關係」（cut off the whole relationship），他稱一旦如此，美國會省下五千億美元。

　　特朗普表示，與習近平關係很好，但現在不想跟他溝通。
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