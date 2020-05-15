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內地又多三新症 國務院派員赴吉林

2020-05-15 列印
　　內地單日新增三宗確診，全屬本土病例，其中兩人來自遼寧瀋陽，一人來自吉林，沒有死亡及疑似病例。吉林當局因應疫情，前日再採取「封城」措施，國務院昨日派出專家組前往當地指導抗疫工作。

　　同時，瀋陽當局為每位居家隔離者安排一名「包保聯繫人」，每天進行不少於四次的實時監測，包括測量體溫及掌握所在位置等。如有人出現病徵，會即時送院；一旦發現擅自外出者，則按規定轉入集中地點強制隔離，且費用自負。

　　此外，內地新增十二名無症狀感染者，一人當日轉為確診，是遼寧瀋陽的其中一宗本土病例。全國累計超過八萬二千宗病例，四千六百三十三人死亡，超過其七萬八千人康復出院，現有病例一百零一宗。



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