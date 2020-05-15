研究發現貓羣互傳新冠病毒

全球各國早前都有動物對新冠病毒呈陽性反應，日本及美國的科學家日前在《新英格蘭醫學雜誌》發表研究成果，發現病毒可在貓之間互相傳播，且無明顯病徵，但暫未有證據顯示，貓會感染人類。



研究將三隻家貓接種新冠病毒，並在一日後，分別配對一隻健康家貓，分三對在實驗室居住，每日對其進行檢測。結果發現，接種的家貓先後在三日內受感染，而健康的家貓亦陸續在三至六日內染病。實驗的六隻貓均無病徵，且在染疫後五至六日內康復。專家表示，有待進一步實驗研究貓是否中間宿主，但為了保護家貓，應盡量將其留在室內，同時患者亦應避免觸摸。



