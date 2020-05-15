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「3/4匹」窗口冷氣機　逾60%製冷量較聲稱低

2020-05-15 列印
　　立夏已過，不少市民已開冷氣消暑。消委會測試市面十五款俗稱「3/4匹」的窗口式冷氣機，發現逾六成樣本的製冷量較聲稱略低。雖然全部樣本符合標示的一級能源效益，但在預計年底生效的新評級標準下，所有樣本則只屬四級。消委會亦發現，樣本間保用期內的售後服務收費，相差高達八成，呼籲市民別忽略續保費用及其他售後服務收費。

　　消委會測試十五款窗口式冷氣機後，發現十款樣本的製冷量比聲稱低百分之零點一至二點二，差距最大的是威士汀White-Westinghouse「WWN07CMA-D3」。其餘五款樣本，包括珍寶General「AKWA7FNR」、Panasonic「CW-N719JA」、樂信牌Rasonic「RC-N719J」、約克York「YC-7GB」及豐澤Fortress「FWAC08M18」量得的製冷量，比聲稱數值高百分之零點三至四點七。

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