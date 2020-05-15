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監警會今公佈反修例事件報告

2020-05-15 列印
　　監警會原定本年一月發表反修例事件的檢視報告，但因司法覆核案而推遲。監警會昨天發出採訪通知，指今日下午二時將由監警會主席梁定邦等公佈有關報告。據了解，報告有數百頁，涵蓋去年反修例運動期間多宗事件，當中涉及七二一的元朗襲擊事件警方疑早已收到情報，報告批評警方警覺性不足。

　　據悉，出席者除了監警會主席梁定邦及專案組督導委員會成員以外，還有嚴重投訴個案委員會主席謝偉銓、運作及程序諮詢委員會主席許宗盛、宣傳及意見調查委員會主席陳錦榮、法律事務委員會主席藍德業、監警會秘書長俞官興及副秘書長梅達明。

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