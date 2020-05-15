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﻿三友天台暢飲釀悲劇﻿ ﻿青年失足飛墮五樓亡﻿

2020-05-15 列印
■警方封鎖現場及用綠色帳篷遮蓋屍體。
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　　土瓜灣發生酒後墮樓慘劇，三名男子在一幢唐樓天台飲酒聊天，其間他們在圍牆外約兩米闊簷篷繼續飲酒，其中一人疑酒後失足從五樓天台跌落街重傷昏迷，報警後救護員到場證實死亡。

　　樂極生悲，墮樓慘死男子姓張，二十九歲，前晚十一時許，他到炮仗街一幢五層高的唐樓天台訪友，其間與兩名友人在天台喝酒聊天時，三人酒後攀越天台約一米高圍牆，到圍牆外約兩米半闊沒有圍欄的石屎簷篷繼續暢飲。

　　滿身酒氣的張其間突然失足墮樓，飛墮大廈對開馬路，兩友人見狀大驚報案求助。救護員接報到場，經檢驗後證實事主已死亡，毋須送院。警方封鎖現場及用綠色帳篷遮蓋屍體調查，經向死者兩名友人了解及初步調查後，相信事件沒有可疑，案件列有人墮樓處理，事後召仵工到場，將死者遺體舁送殮房，稍後安排法醫官剖屍確定死因。

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