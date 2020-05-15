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城巴撞吊臂升降台 司機及兩工人輕傷

2020-05-15 列印
■升降台上兩工人受傷送院。
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　　旺角發生巴士撞吊臂升降台驚險意外，昨凌晨四時許，彌敦道與旺角道交界，有工人將一輛升降台吊臂車停路邊，並封閉部份路面進行旺角道行人天橋橫跨彌敦道的加建工程。兩名分別姓梁（六十四歲）及姓劉（五十六歲）工人，搭乘吊臂工作台，升上天橋搭建臨時工作平台。

　　其間疑升降台過度伸出路面，一輛城巴沿彌敦道向旺角道駛至，右邊車頭撞及升降台，上層玻璃登時爆裂，幸吊臂車沒有翻側，升降台上兩工人僅輕傷一度被困，報警後消防員到場將兩人救下，連同輕傷四十六歲姓鍾城巴司機送院治療。城巴表示，公司會配合警方調查。

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