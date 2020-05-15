其間疑升降台過度伸出路面，一輛城巴沿彌敦道向旺角道駛至，右邊車頭撞及升降台，上層玻璃登時爆裂，幸吊臂車沒有翻側，升降台上兩工人僅輕傷一度被困，報警後消防員到場將兩人救下，連同輕傷四十六歲姓鍾城巴司機送院治療。城巴表示，公司會配合警方調查。
城巴撞吊臂升降台 司機及兩工人輕傷
其間疑升降台過度伸出路面，一輛城巴沿彌敦道向旺角道駛至，右邊車頭撞及升降台，上層玻璃登時爆裂，幸吊臂車沒有翻側，升降台上兩工人僅輕傷一度被困，報警後消防員到場將兩人救下，連同輕傷四十六歲姓鍾城巴司機送院治療。城巴表示，公司會配合警方調查。
扮內地官得手 一長者失2500萬 趁疫情密密呃 電騙黨掠半億
電話騙案有「死灰復燃」趨勢。警方搗破一個涉洗黑錢的電話詐騙集團，經調查後鎖定目標，昨天展開拘捕行動，搜查全港多處地點，拘捕集團三名成員，起出一批銀行帳單、信用卡及八達通等證物，揭發該幫人過去四個月策動...
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解放軍今起軍演 美驅逐艦再闖台海
中國解放軍由昨日起就於京唐港區開始為期兩個半月的大規模實彈演習。中國軍演期間，美軍就再有軍艦駛經台海，是今年以來美國軍艦第六次通過台灣海峽。同時美軍亦派了 兩架B-1B超音速轟炸機飛近台灣東部外海，並...
2020-05-15
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法國通過仇恨言論法 社交媒體違規可罰千萬
網絡上假新聞及仇恨言論問題一直影響全球和諧。法國國會周三通過了一項有爭議的仇恨言論法，要求社交媒體公司在二十四小時內刪除非法內容，否則罰款最高一百二十五萬歐羅（即港幣一千零五十多萬）。不過一些法律專家和激進主義者擔心，這項法律成為政府審查工具。因為沒有人確切知道應該將哪些內容視為網上「明顯非法」。 據報，新法規要求平台在被用戶標記後的二十四小時內刪除基於種族，宗教，性取向，性別或殘疾以及性騷擾的仇恨評論。而有關恐怖主義和兒童色情內容更必須在被舉報後一小時內刪除。如違反可能面臨最高一百二十五萬歐羅（即港幣一千零五十多萬）的罰款。而平台過早刪除了以後視為可接受的內容，則不會有任...
2020-05-15
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屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯助理營業董事姜玉清表示，薄扶林置富花園20座中低高層H室，面積439方呎，兩房間隔，擁開揚景，獲同區換樓客垂青，原叫價700萬，議價後減價6.2萬，...
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失業救濟初領人數憂慮稍減 杜指拗腰彈 收市升377點
市場擔心美國經濟，上周首次申領失業救濟人數遠高於預期，加上美國總統特朗普威脅切斷中美雙邊貿易關係，美國股市周四早段顯著下滑，杜指穿二萬三千點關，曾挫458點，見22789點，跌幅近2%；標普指數早段曾...
2020-05-15
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德甲明晚重開 打吡戰捧多蒙特
德甲明晚重開立即迎來重量級大戰，就是多蒙特主場對史浩克04的魯爾區打吡。蜂軍雖有多名主將缺陣，但四名「少蜂隊」年輕星將包括中場祖利安白蘭特、翼鋒查頓辛祖和杜根夏薩特，以及射手艾寧夏蘭特已多次證明可擔當...
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蓮麻坑礦洞 打卡秘景
不少朋友喜歡周末到郊外呼吸清新空氣，四出尋找風景優美的「打卡」勝地，順道在社交網絡開心Share。最近小編便跟行山經驗豐富的朋友，探索沙頭角邊境之秘景——蓮麻坑礦洞，從隱秘的林路沿着邊境遊走，原來極具...
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58歲做運動傷頸心情唔好 杜德偉夫婦 怒火街頭
58歲杜德偉（Alex）去年12月於北京展開巡唱，惜碰上新冠肺炎，其他站的演出均要延期舉行，樂得清閒的Alex就趁機陪太太李曉冰(Ice）和3歲兒子AJ。早排一家三口去馬騮山遠足，Fit爆的他更獲蘇永...
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EGL東瀛遊 「疫」向思維 推網購平台直送環球好物
新冠肺炎疫情席捲全球，旅遊業正經歷一場風暴，札根香港三十多年，深受消費者歡迎的EGL東瀛遊（EGL）亦不能倖免。EGL助理董事袁灝頤（Christina）透露：「由3月起計算，與上年同期相比，營業額至...
2020-05-15
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馬場浮世繪——新馬季開鑼日須遷就選舉
由於疫情仍未完全受控，所以今年的立法會選舉雖擬於九月六日舉行，惟政府一直仍未拍板刊憲。不過如日期不變，新馬季的開鑼日便會於九月五日舉行，亦將是九七回歸後，繼一二及一六年，馬季開鑼戰第三次須遷就立法會選舉日，提前一天於星期六舉行。至於最終安排，馬會仍有待政府刊憲公布選舉日期，方有定案。 馬場浮世繪
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