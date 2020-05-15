立會三讀通過《財政預算案》 市民料八月可收一萬元

立法會昨續審議《財政預算案》撥款條例草案，最終以四十二票贊成、二十三票反對及一票棄權，通過總開支超過六千二百億元的預算案。當中由民主派議員提出共五十二項修正案，包括要求削減特首辦及警隊開支預算等，全部遭否決。財政司司長陳茂波樂見預算案獲得通過，期望全港十八歲或以上市民最快六月底可申領一萬元，預計絕大部份市民在八月收到錢，期望有助刺激市民消費。



政府向立法會申請一筆過約六千二百七十二億元撥款，作為二○二○至二一財政年度的政府開支。開會近三個星期，草案昨進行三讀表決，結果在四十二名建制派全體投票支持、二十三名民主派全投反對票，及醫學界議員陳沛然投棄權票下，獲得大比數通過。



民主派議員共提出五十二項削減政府各部門開支的修正案，當中包括由民主黨主席胡志偉提出的首條修正案，有關削減特首辦全年開支；多名民主派議員針對削減近二百五十八億元警務處撥款；而人民力量陳志全提出削減創新及科技局局長年薪四百一十萬開支的修正案，均被否決。



另外，有議員要求政府加速向十八歲以上永久性居民派發一萬元。民建聯主席李慧琼批評勞福局，不接納利用現有機制加速派錢，斥責勞福局局長羅致光「離地」、不聽民意、不理民情，對他作出最嚴厲的警告。



陳茂波昨於會後見記者，表示對立法會三讀通過財政預算案感到高興，又承諾會全力全速落實措施。他透露最快六月底接受市民申請一萬元現金派發計劃，七月開始收到錢，相信絕大部份市民在八月收到錢，呼籲未有個人銀行戶口的市民考慮開設。陳茂波又指，正聯絡零售及飲食等業推出優惠配合，相信派錢可以刺激消費，希望做好防疫抗疫工作同時，努力令各行業盡快恢復，盡快重新起動本港經濟。



