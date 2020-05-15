﻿2300萬元名酒燕窩化妝品﻿ ﻿岸邊特製滑梯快卸走私貨﻿

海關及水警日前在沙頭角對開禁區水域，偵破走私份子利用木板滑梯卸貨到快艇走私案，檢獲化妝品、貴價酒及燕窩等走私物品，總值二千三百萬元，拘捕兩名車主及扣留走私車隊共九輛車及一艘快艇。



海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官鄭德榮指出，新冠肺炎疫情下，陸路關口幾乎全部封關，走私份子遂加速利用海路走私貨物往內地。海關近期發現走私集團以接近內地的沙頭角偏遠及鄰近內地特快走私通道走私，集團利用三輛持有禁區紙的密斗貨車，將走私物品運送到沙頭角崗下停車場後，由於到岸邊狹窄大車難以掉頭，六輛同持有禁區紙七人車接力，將走私物品運送到順隆街避風塘碼頭，再舊橋翻新，以特製木梯將貨物滑向兩艘快艇走私回內地。



七疑犯棄貨乘快艇逃走



本周二晚，海關與水警於停車場及碼頭部署後及埋伏，發現七至八名走私份子用車將貨物運至避風塘岸邊，採取行動時七名疑人棄貨物跳上其中一艘高速快艇逃去，由於快艇逃離本港邊界僅一分鐘，僅於碼頭截獲一艘棄置快艇，並扣留滿載貨物三輛大貨車及六輛七人車；經調查後再拘捕兩名分別四十七及四十九歲車主，兩人均報住沙頭角禁區。行動共撿四千七百部手提電話、三百二十盒值二百六十萬元的燕窩、大批化妝品及一批電子遊戲，總值二千三百萬元。



海關港口及海域科海域調查組指揮官張國賢指出，內地對進口物品徵收百分之二十三至九十三不等的高關稅及增值稅，加上受疫情導致中港陸路邊境關閉，導致今年海路走私有上升趨勢，首五個月已破獲二十五宗海路走私案，檢獲貨值逾一億五千萬元，已是過去兩年每年的全年總和。



