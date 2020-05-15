社聯擬建組合屋 供輪公屋三年以上人士租住疫情之下病友組織更顯重要

早前香港病人組織聯盟訪問了五十一個病友組織，發現在過去三月和四月期間，他們共收到約一萬五千宗與疫情相關的查詢或求助，並向二萬六千名病友或家屬發放防疫物資，為病友解燃眉之急。



對長期病患者而言，他們的感染風險較一般人高，因此極需資源幫助；然而部份組織無經費、無會址、無支援，面對「三無」困境，巧婦難為無米炊。在抗疫期間，部份病友組織因運作空間不大，或是只有共用營運空間，因此處處受掣肘。香港病人組織聯盟亦有支援各大病友組織，但早前全港「一罩難求」，不少病友的口罩存量匱乏，就連筆者亦試過同一口罩亦要使用兩天，各個病友組織皆收到大量求助電話；幸得外界捐贈口罩等物資，再送予病友略解困境，但過程相當艱鉅。



另一方面，於最嚴峻時期，由於要保持人與人的距離，因此空間不足的組織職員便無法上班，大為影響服務提供。病友組織要面對病友及家屬關於疫情的致電查詢，即使在家工作亦忙得不可開交；另外病友亦擔心回院覆診可受到感染，病友組織也要助其協調，例如由物色志願義工及同路人幫助取藥，再送至極有需要的病友手上。事實上，病友組織也要關顧病友的心靈需要，他們恐懼疫情加深本身病情，加上保持社交距離導致孤立感滋生，可導致抑鬱、焦慮情緒，所以也有提供相關輔導。



上述種種，皆證明病人組織的功能及防疫貢獻十分重要，政府及各界於援助上，絕不應只側重於大型NGO。我們認為，政府於非常時期，何不注資更多防疫基金為病友組織提供津貼？特別是IT服務，於疫情或其他突發事情發生時，不論是開會、單獨面談或教育座談會等，均有機會用到。政府若能增加我們的網上支援及教育，必能大大改善服務質素，不會中斷對病友的支援。



最後，深盼政府盡快考慮實施設立大型病人自助組織共同營運空間，冀使各組織能夠發揮更大的功能。香港病人組織聯盟主席袁少林 香港社會服務聯會（社聯）擬於將軍澳寶邑路及至善街交界建組合屋，提供最多三百六十單位，對象為輪候公屋三年或以上，並正居於不適切住房及有其他社會需要的人士，租金水平會參考「社會房屋共享計劃」、綜援的租金津貼最高金額、租戶入息水平等。



社聯擬於將軍澳寶邑路及至善街交界建組合屋，提供三百四十至三百六十個單位。有關地段屬政府、機構或社區用地，面積約六千三百平方米，社聯正向地政總署申請五年短期臨時租約。如有關工程開始動工，料約一年便可建成。



該項目正在前期籌備階段，未有興建時間表。社聯指，一般工務工程需數年籌劃，預計最快要五年後才進場興建。而當政府需要進場開展康體設施的工程時，社聯將安排盡快交還土地。若相關部門或人士需要在租約期五年內進行各種項目的前期籌劃、測量、技術可行性研究等工作，社聯亦會積極配合。



