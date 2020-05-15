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﻿郵差派銅芯口罩﻿ ﻿遭唐狗飛撲咬傷﻿

2020-05-15 列印
■郵差遭唐狗咬傷，經治理後幸無大礙。
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　　旺角發生首宗郵差派抗疫銅芯口罩（Cu Mask）被狗咬傷事件。昨午一時許，一名五十三歲姓周郵差，到旺角太子道西七十六至七十八號南風樓一單位，派發政府發放的免費銅芯口罩，當六十四歲姓黃戶主應門收件時，戶主所飼養的一隻約半米長、重約二十五公斤的唐狗突然撲出，張口向周噬咬。

　　周見狀未及反應，被唐狗咬傷右膝及大腿，戶主見狀連忙制止唐狗，但見周傷口流血，遂立即報案求助。救護員到場將周送院，他經治理後幸無大礙。周表示任職郵差多年，第一次被狗咬，昨日只派了約三分一口罩，日前派信時已知上址有養狗，以後唯有小心一點。至於涉事唐狗由於需要覆診，事後被送往獸醫診所。據悉唐狗領有牌照，並已接受狂犬病防疫注射。

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