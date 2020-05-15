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涉藉推廣武術非禮女性 保安員還柙候訊

2020-05-15 列印
涉藉推廣武術非禮女性 保安員還柙候訊
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　　自稱武術教練的保安員，涉嫌上月起借推廣武術為名，邀請至少四名女學員試鏡，他在拍攝期間涉嫌多次觸及對方敏感部位。片段網上公開後，男保安因涉嫌觸犯四項非禮罪被起訴，案件昨在沙田裁判法院提堂。被告毋須答辯。控方指尚有兩名女學員未聯絡上，申請押後作進一步調查。裁判官將案件押後至七月九日再訊，被告保釋被拒，他保留保釋覆核權。

　　三十三歲報稱保安員的被告梁輝武（見圖），被控於四月二十一和五月二日在沙田公園內空地非禮第一和第二女事主。他亦涉嫌於五月七日和九日在源禾路體育館外空地非禮第三和第四女事主。控方透露，被告從沒有任何武術指導資格，僅有一張跆拳道學成證書。

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