  • 2020年5月15日 星期五
  • 30º
  • 75%
熱門： 考評局消委會冷氣櫃員機鄧紫棋

日報新聞 > 港聞

中大藉護膚霜物料 製水系鋰離子電池電解液

2020-05-15 列印
中大藉護膚霜物料 製水系鋰離子電池電解液
Previous Next

　　中大機械與自動化工程學系副教授盧怡君領導的研究團隊，利用護膚霜、潤滑劑常用的聚乙二醇，研發出一款水系鋰離子電池電解液。在低鹽濃度的情況下，團隊成功把電解液的穩定電壓視窗擴大到三點二伏特，經過三百次充放電，該水系電池的能量密度穩定在每公斤七十五至一百一十瓦特小時。聚乙二醇的材料成本低且不易燃、毒性低，相對環保，更能提供穩定的電壓作日常使用，朝改善水系鋰離子電池的性能邁進了一大步。研究結果已刊登於國際期刊《自然材料》。

　　盧怡君表示，這款新型電解液更讓許多本來在傳統水系電解液中不能使用的電極材料發揮其作用，是次研究有助於研發更安全、低成本、環保的儲電系統，並已為技術申請專利。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd